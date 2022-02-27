У Харкові розбили колону ворожої техніки. Окупанти зайняли школу

На вулиці Шевченка розбили колону ворожої техніки.

Про це в своєму «Телеграм» повідомив очільник харківського осередку «Національного корпусу» Костянтин Немічев, передає Depo.Харків.

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«Розбита колона на Шевченка. Наразі ворог зайняв школу №134. Будемо зачищати», — написав Немічев.

Військовий блогер Роман Доник у своєму «Телеграм» додав, що окупанти спішились в районі вулиці Шевченка і розсмокталися.

«На Харківських Дивізій, 5, теж по дворам бігають. Вже не нападають, рятуються. Тре добивати», — написав він.