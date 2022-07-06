У Херсоні раптово спалахнули склади російських окупантів (відео)

Потужна пожежа спалахнула в тимчасово окупованому Херсоні. Попередньо, знищені склади російських окупантів.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів», — йдеться в повідомленні.

За його словами, подробиці знищення складів оприлюднять пізніше. Наразі невідомо, хто стоїть за підривом.

Крім того, в місцевих Telegram-каналах публікують відео, на якому видно стовп чорного диму і сильна пожежа.

«Хлопки» на ворожих складах

Після отримання далекобійної артилерії наші військові все частіше завдають ударів по тилових позиціях російських загарбників. У суботу, 3 липня, «хлопок» стався відразу в трьох містах Донецької області — у Сніжному, Торезі та Харцизьку. Жителі чули детонацію припасів окупантів.

5 липня в Ясинуватій стався вибух в гуртожитку, де жили окупанти.

Наступного дня стало відомо, що Збройні Сили України завдали удару по базі з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами противника в тимчасово окупованому Донецьку. // УНІАН