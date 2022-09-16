У Херсоні – вибухи: над адмінбудівлею окупантів піднявся дим (відео)

Унаслідок удару поранення отримала “начальник департаменту праці”, загинув її водій.

В окупованому Херсоні пролунала серія потужних вибухів. Над адмінбудівлею в центрі міста піднявся густий дим.

Про це повідомляє Суспільне.

Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, вибухи, імовірно, сталися поблизу будівлі захопленої росіянами ОДА – у районі апеляційного суду.

Росія вже встигла звинуватити в ударі ЗСУ. Кремлівські пропагандисти оперативно опинилися на місці інциденту.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, своєю чергою, зазначив, що вибух міг статися у приміщенні, де розташовані кабінети колаборанта Стремоусова та гауляйтера Єлісєєва.

Російське РИА Новости пізніше повідомило про точне влучання ракети у будівлю захопленої окупантами й колаборантами “адміністрації”.

Унаслідок удару поранення отримала “начальник департаменту праці”, загинув її водій. // УНІАН