У Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі та Львові пролунали вибухи

Зранку 10 жовтня по низці міст України пролунали вибухи. Серед них Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.

Інформацію зібрали #Букви.

За даними глави Хмельницької ОВА Сергія Гамалія у Telegram, в області було чутно вибухи. У регіоні працюють сили ППО. Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях. Також кореспонденти “Суспільного” передали, що вибухи пролунали у Житомирі.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що у місті пролунали декілька вибухів. Теж працює ППО, поки невідомо чи є прильоти. Міський голова додав, що у школах Львова сьогодні дистанційне навчання. Онлайн-уроки почнуться за годину після завершення повітряної тривоги.

Також “Суспільне” додало, що у Дніпрі пролунали вибухи. У Telegram-каналах поширюють фото та відео стовпів диму.

Зазначимо, що повітряну тривогу оголосили по всій території України.