У Києві 16 квітня одна людина загинула через обстріли росіян

Кличко вкотре закликав киян не повертатися в столицю.

Унаслідок ранкових обстрілів 16 квітня в Дарницькому районі Києва одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє Громадське радіо.

«Не таємниця, що позавчора чи вчора один із російських генералів казав і заявив, що будуть атаки по ключових об’єктах та містах і не виключав, що атаки будуть по Києву. І сьогодні зранку ми відчули ці обіцянки. Попри те, що наша протиповітряна оборона працює, наші військові захищають, але з усім тим вибухи були в Дарницькому районі. Один загиблий, декілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхнє життя», – сказав Кличко.

Він вкотре закликав киян не повертатися поки що в столицю.

«Зараз дуже велика дискусія: повертатися до міста Києва чи не повертатися, і багато киян звертаються до мене, казали, що мер міста через тиждень скаже, чи можна, чи ні. Ми не можемо заборонити повертатися, ми можемо виключно рекомендувати. Але рекомендуємо ми, спираючись на рекомендації військових, які мають більше інформації», – сказав Кличко.

Він зазначив, що місто Київ було і залишається метою агресора.

«І ми не виключаємо, що обстріли столиці будуть тривати. Я хотів би ще раз звернутися до кожного. Ми не можемо заборонити, ми можемо виключно рекомендувати. Якщо є у вас можливість трохи більше затриматися у тих містах, де більш безпечно, зробіть це», – наголосив він.

Нагадаємо, що під ранок 16 квітня Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста.

Також у Пентагоні заявили, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під загрозою ракетних обстрілів з боку Росії. // LB.ua