У Києві триває робота з виявлення зрадників

Учора під час несення служби на одному з блокпостів в Оболонському районі увагу інспекторів привернув пасажир міжміського автобуса.

Чоловік помітно нервував та постійно плутався у своїй особистій інформації. А також не зміг навіть чітко назвати своє ім’я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка. Виявилося, що 54-річний громадянин, ймовірно, учасник незаконних збройних формувань на сході країни.

Ще трьох зловмисників інспектори затримали того ж дня у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу. Затримані віком від 26 до 39 років фотографували руйнування, які завдали російські крилаті ракети та пересилали знімки на номер абонента російського оператора.

Усіх затриманих патрульні передали слідчо-оперативній групі.

Друзі, будьте пильними! Якщо ви побачили підозрілих осіб, які можуть бути диверсантами, розвідниками або мародерами, терміново телефонуйте за номером 102.

Патрульна поліція України