У Києві в метро пускають усіх безкоштовно

У Києві метрополітен дозволив безкоштовний вхід усім охочим.

Джерело: журналіст УП у Києві

Люди на станції метро з речами в укритті. фото: уп

Деталі: Про це постійно оголошують у гучномовцях на станціях метро. Проїзд у метро наразі зробили безкоштовним для всіх пасажирів.

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