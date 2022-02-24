У Києві в метро пускають усіх безкоштовно

У Києві метрополітен дозволив безкоштовний вхід усім охочим.

Джерело: журналіст УП у Києві

Деталі: Про це постійно оголошують у гучномовцях на станціях метро. Проїзд у метро наразі зробили безкоштовним для всіх пасажирів.