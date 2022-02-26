У Києві змінили розклад комендантської години: новий час

У Києві задля ефективнішої оборони столиці та безпеки її мешканців з 26 лютого комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.

Про це повідомив міський голова міста Віталій Кличко.

Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого,

“Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці”, – закликав мер.

Раніше комендантська година діяла з 22 по 7 ранку. // Прямий