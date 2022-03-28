У Київській області окупанти готуються до наступальних операцій

Загарбник проводить перегрупування, концентрує техніку в населених пунктах та лісах.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

«Російський ворог зосереджується на утриманні окупованих територій і підготовці до відновлення наступальних операцій. Загарбник проводить перегрупування, концентрують техніку в населених пунктах і лісах, щоб запобігти її пошкодженню вогнем», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, російське військове керівництво намагається накопичити резерви і відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат протягом першого місяця війни.

Водночас підрозділи ЗСУ продовжують вести оборонні дії та здійснювати успішні контратаки на окремих напрямках.

Зараз у Київській області найнебезпечніші напрямки: Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, північ Вишгородського району та території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

При цьому, ситуація контрольована, без обстрілів: Білоцерківський, Бориспільський, Фастівський та Обухівський райони. Ситуація в Бучанському районі виглядає наступним чином: Макарівська громада — обстріли, Гостомель та Ірпінь — тривали бої, Борщагівська та Вишнівська громади — ракетні удари, Бородянська, Гостомельська, Дмитрівська громади — переміщення ворога, Бучанська та Немішаївська громади — ворог окопався, село Святопетрівське — обстріли, є поранені серед цивільного населення. Майже у всіх громадах району зруйнована інфраструктура.

У Броварському районі: протягом дня ворог обстрілював з артилерійських систем населені пункти, у Баришівському, Калитянській та Великодимерській громадах — ворожа техніка, багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків, село Мокрець — ворог намагається закріпитися.

У Вишгородському районі: в Іванківській, Димерській та Поліській громадах гуманітарна катастрофа, Славутич повністю ізольований. // УНІАН