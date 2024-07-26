У Криму після «прильоту» горів аеродром «Саки»

Військові об’єкти окупантів зазнали балістичної атаки.

В окупованому Криму вночі лунали вибухи. Ракети поцілили в низку військових об’єктів росіян.

Місцеві жителі повідомляють про пожежу на аеродромі “Саки” у Новофедорівці. Там відбувається детонація боєприпасів. Моніторигові канали стверджують, що загарбники не підіймали в повітря літаки Су-24, тож є ймовірність їхнього ураження.

Також гучно було в Окунівці, Євпаторії та Сімферополі. А у Севастополі окупаційна влада заявила про атаку безпілотників. // LB.ua