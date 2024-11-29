У Курській області спалили російський позашляховик із дронами

Унаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони України в Курській області РФ знищили позашляховик з російськими безпілотниками.

Про це розповів у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник.

«Українські партизани у місті Рильськ на Курщині виявили місце дислокації російського екіпажу безпілотних комплексів. Ворожий екіпаж помітили під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками. Внаслідок успішних диверсійних дій позашляховик разом з цінним майном було спалено», – повідомило джерело.

Як повідомлялось, раніше воїни підрозділу «Крила», що входить до департаменту активних дій Головного управління розвідки МОУ, виявили та завдали удару по російському радіолокаційному комплексу «Зоопарк».