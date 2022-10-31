У Києві 80% громадян залишилися без води через ракетні удари окупантів: За три-чотири години вода буде у споживачів на лівому березі і частково – на правому

Внаслідок ранкового ракетного удару окупантів без води залишилися 80% киян, повідомляє «Київводоканал». Фахівці вже працюють над відновленням водопостачання.

«Наразі через аварійну ситуацію у Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у крани киян», – наголошується у повідомленні.

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Київська міська адміністрація поширила карту бюветів в усіх районах столиці, де можна набрати воду. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що за три-чотири години водопостачання відновлять споживачам лівого берега Києва та частково – правого.

Загалом внаслідок атаки постраждали 18 об’єктів критичної інфраструктури у десяти регіонах, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Мішенню окупантів ставали переважно енергетичні об’єкти.

Вранці 31 жовтня Росія завдала нового масованого ракетного удару територією України. Сили ППО збили 44 із 50 крилатих ракет Х-101/Х-555, запущених з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області.

Внаслідок удару пошкоджень зазнала критична інфраструктура, на Київщині пошкоджено житлові будинки, постраждала людина. Жителів області закликають готуватися до тривалих екстрених відключень електроенергії, запасатися водою та пауербанками.

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