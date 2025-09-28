У Києві наслідки масованої атаки зафіксовані майже на 20 локаціях, є загиблі та поранені

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ударів РФ по Києву.

У столиці зафіксували наслідки ворожого удару на майже 20-ти локаціях у шести районах міста. Восьмеро людей постраждали, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, семеро потерпілих були госпіталізовані, ще одній жінці медики надали допомогу на місці.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, кількість загиблих цивільних у Києві зросла до трьох людей.

У Соломʼянському районі рятувальники деблокували тіло загиблої жінки з п’ятиповерхівки, де внаслідок атаки сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах будинку.

Також, у Солом’янському районі Києва деблоковане тіло жіночої статі, попередньо – 12-річної дівчинки.

За інформацією ДСНС, врятовано 3 осіб, одна особа травмована. На місці працюють вогнеборці. Пожежу наразі локалізовано.

За іншою адресою сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. Нажаль, на місці виявлено тіла 2 загиблих. Пожежу локалізовано.

Як зазначає Ткаченко, одночасно надходять повідомлення про нові виклики і нових поранених. Пошкоджено дитячий садок.

У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковані авто, проїжджу частину, територію дитсадка та приватного будинку.

У Святошинському районі уламки пошкодили двоповерхову нежитлову будівлю, де спалахнула пожежа — її вже ліквідували. Також уламки впали у дворі житлового будинку та на відкритій території.

У Голосіївському районі уламки дронів влучили у три приватні житлові будинки.

У Дніпровському районі падіння уламків спричинило загоряння кількох автомобілів на парковці — пожежу оперативно загасили.

У Оболонському районі уламки впали на кількох локаціях, зокрема на нежитлову забудову та, попередньо, біля житлових будинків.

Кличко зазначив, що аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають. У Києві все ще триває повітряна тривога.

Російська армія вночі і на світанку 28 вересня атакувала різні регіони України, зокрема Київ, дронами і ракетами. Понад 20 постраждалих у Запоріжжі через атаку по багатоповерхівці. У Києві відомо про трьох загиблих, серед них – дитина. Руйнування зафіксовані у шести районах Києва. // LB.ua