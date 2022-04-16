У «Лугандоні» мобілізують підлітків – серед неповнолітніх вже є загиблі

У незаконні збройні формування відбирають дітей, які були членами так званих «патріотичних клубів».

Окупаційна влада так званих «ЛНР» і «ДНР» мобілізує у незаконні збройні формування неповнолітніх хлопців. На війну відправляють дітей, які були членами «патріотичних клубів».

Відповідною інформацією поділилася уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в особистому Telegram-каналі.

«За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів починаючи з 16 років», — заявила омбудсмен.

Денісова зазначила, що серед підлітків, яких відправили на війну, вже є загиблі. Один з них — Іван Шифман, член так званого військово-патріотичного спортивного клубу «Спадкоємці перемоги» територіального штабу м. Комсомольське ГО «Військово-патріотичного руху «Молода гвардія-Юнармія». Як повідомила омбудсмен, пропаганда і військові навчання серед дітей проводяться в ОРДЛО з 2017 року.

Дії Російської Федерації по відношенню до підлітків — це грубі порушення Женевської конвенції. А згідно з резолюцією Радбезу ООН № 2427 (2018), діти, які були завербовані в збройні формування під час війни, повинні вважатися жертвами порушення міжнародного права.

Нагадаємо, за даними української розвідки, на територіях тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей був зірвано план примусової мобілізації. Із призовників хотіли сформувати 17 стрілецьких полків, проте це завдання не вдалося виконати, так як чоловіки масово уникають відправки в армію. // УНІАН