У Луганську застрелили поплічника рашистського спецпідрозділу «Ахмат»
На 52-річного уродженця Азербайджану Саламова скоїли напад наприкінці лютого.
У тимчасово окупованому Луганську застрелили Джейхуна Саламова – співвласника кафе «Кавказ», яке бійці спецпідрозділу «Ахмат» використовували для проведення вербувальної діяльності. Як інформує «Главком», про це повідомив партизанський рух «Атеш».
«Нападник та його співучасник, який надав зброю, також є етнічними азербайджанцями. Один із них був затриманий у московському аеропорту перед вильотом на батьківщину», – повідомляють в «Атеш».
«Їхній заклад став улюбленим місцем зупинки «кадирівських» бойовиків і комбатів, а також точкою збору лояльних путінському режиму елементів», – додають у дописі.
Саме у цьому кафе 30 травня 2022 року під час наради було ліквідовано генерал-майора Романа Кутузова, командира 1-го армійського корпусу армії Росії.
Партизани наголошують, що це місце давно втратило статус цивільного об’єкта, адже функціонує як прикриття для військової та вербувальної діяльності окупантів.
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