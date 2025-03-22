У Луганську застрелили поплічника рашистського спецпідрозділу «Ахмат»

На 52-річного уродженця Азербайджану Саламова скоїли напад наприкінці лютого.

У тимчасово окупованому Луганську застрелили Джейхуна Саламова – співвласника кафе «Кавказ», яке бійці спецпідрозділу «Ахмат» використовували для проведення вербувальної діяльності. Як інформує «Главком», про це повідомив партизанський рух «Атеш».

За даними партизан, на 52-річного уродженця Азербайджану Саламова скоїли напад наприкінці лютого. Кілер розстріляв його просто в автомобілі, зробивши 16 пострілів. Це була вже третя спроба ліквідації Саламова.

«Нападник та його співучасник, який надав зброю, також є етнічними азербайджанцями. Один із них був затриманий у московському аеропорту перед вильотом на батьківщину», – повідомляють в «Атеш».

Саламов разом із ще одним власником кафе «Кавказ» Шарифовим Еміном Юсіф огли з початку окупації у 2014 році активно співпрацювали з російськими військами. Вони надавали приміщення для нарад, організовували харчування для військових та особисто займалися вербуванням до загонів «Ахмат» та інших російських підрозділів.

«Їхній заклад став улюбленим місцем зупинки «кадирівських» бойовиків і комбатів, а також точкою збору лояльних путінському режиму елементів», – додають у дописі.

Саме у цьому кафе 30 травня 2022 року під час наради було ліквідовано генерал-майора Романа Кутузова, командира 1-го армійського корпусу армії Росії.

Партизани наголошують, що це місце давно втратило статус цивільного об’єкта, адже функціонує як прикриття для військової та вербувальної діяльності окупантів.