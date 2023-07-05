У Макіївці було знищено російський склад боєприпасів (відео)

Склад був знищений ударом ЗСУ.

Опубліковано відео потужних вибухів, які стались 4 липня на складі російських окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

Відео опублікував Телеграм-канал donetchanyn

У внутрішньому дворі недобудованих багатоповерхівок орки зберігали велику кількість БК, особливо до БМ-21 «Град». БК продовжувало детонувати близько 3 годин.

Від вибухової хвилі винесло вікно на 3 км. Окупанти продовжують розповідати, що метою обстрілу була друга лікарня. Дуже «доречно» розгортати склади серед жилих кварталів.