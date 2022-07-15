У Маріуполі окупанти вимагають ₴25 тисяч за поховання

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти встановили власні ціни за поховання – окрема могила коштує 25 тисяч грн.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram, інформує УНН.

«25 тисяч гривень. Така ціна за поховання на цвинтарі в смт Ялта загиблих маріупольців в окремій могилі. За таку ціну підрозділ мчс росії, що базується на узбережжі Азовського моря, з Маріуполя привозить до Ялти труп загиблого. Місцеві колаборанти надають труну та вириту могилу», – ідеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що керує схемою урзуфський «мопсік» — аврамов анатолій костянтинович.

«Колаборанти і окупанти користуючись нагодою заробляють на маріупольцях на всьому — від відвертого мародерства до схем поховання та трогівлею диз паливом. Цинізм як він є», — резюмував радник мера.

Смертність від природніх причин в Маріуполі зросла в чотири рази, порівняно з довійськовим періодом. Радник мера нагадав, що за аналізом чотирьох масових поховань маріупольська влада офіційно вказувала, що найменш 20 тис. людей вже поховано в братьских могилах.