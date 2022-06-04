У Маріуполі російські окупанти вивозять трупи разом зі сміттям на полігон

У Маріуполі російські окупанти почали зносити будинки без розбору завалів. Після чого разом зі сміттям вивозять трупи на полігон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

«Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів», — повідомив він.

За його словами, росіяни знищують докази, не витрачаючи час на пошук загиблих у розбитих будинках.

«Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на звалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишалися трупи, то вони разом зі сміттям вивантажені на сміттєвому полігоні», — розповів Андрющенко.