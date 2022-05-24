У Маріуполі виявили могильник з тілами 200 загиблих – радник мера

Під час розбирання завалів багатоповерхівки у Маріуполі виявили могильник з тілами 200 загиблих.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.

«Маріуполь. Могильник. При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли біля 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі», – зазначив Андрющенко.

Радник мера додав, що через початок роботи з поховання та ексгумації так званої «державної корпорації «ритуал» з Донецька перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено. Для «офіційного» безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в «морг» і погодитися на відео сказати, що людину вбили саме українські військові.

Через такі умови в імпровізованому моргу на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів.