У Маріупольському театрі, знищеному рашистами, загинули 600 людей, — розслідування АР

Розслідування також спростовує твердження Росії про те, що театр був зруйнований українськими військами або служив українською військовою базою.

У розбомбленому військами РФ Драмтеатрі в Маріуполі загинуло близько 600 людей. Про це повідомляє АР, базуючись на матеріалах власного розслідування.

У ході розслідування AP відтворило хронологію подій, що відбулися у театрі того дня. Дані грунтуються на оповіданнях 23 рятувальників, що вижили, та людей, добре знайомих із ситуацією. Розслідувачі використали два набори планів поверхів театру, фотографії та відео, зроблені всередині до, під час та після бомбардування, а також відгуки експертів, які перевірили методологію.

У розслідуванні зазначається, що удар виявився страшнішим, ніж вважали раніше. Внаслідок удару загинуло близько 600 людей усередині та ззовні будівлі. Це майже вдвічі більше, ніж зазначалось досі. Багато людей, які вижили, називають ще більшу кількість загиблих.

Усі свідки вказали, що принаймні 100 людей перебували на польовій кухні неподалік будівлі, і ніхто з них не вижив. Вони також сказали, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені, приблизно одна людина на кожні 3 квадратні метри вільного простору.

За оцінками багатьох людей, що вижили, під час авіаудару всередині знаходилося близько 1000 людей. Ті, що вижили в основному вийшли через головний вихід або один бічний вхід; інша сторона та задня частина будівлі були зруйновані.

Розслідування AP також спростовує твердження Росії про те, що театр був зруйнований українськими військами або служив українською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр був зруйнований в результаті атаки російської авіації, спрямованої точно на найбільше бомбосховище міста, в якому знаходилися діти. // LB.ua