У Мелітополі підірвали авто відомого колаборанта (відео)

У нього множинні поранення і пошкодження.

Вранці 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали автомобіль, в результаті чого постраждав колаборант Максим Зубарєв. Він перебуває в лікарні у важкому стані.

Про подію спочатку повідомив законний мер міста Іван Федоров, а потім цю інформацію підтвердили окупаційна адміністрація Мелітополя і росЗМІ.

Вибух стався на проспекті Б.Хмельницького. Одразу ж на місце події виїхали “швидкі”.

Пізніше російські пропагандисти повідомили, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв, він обіймав посаду так званого “глави адміністрації селища Якимівка”.

“Потерпілий під час вибуху автомобіля в центрі Мелітополя Максим Зубарєв перебуває у важкому стані. У нього множинні поранення і пошкодження, включаючи травми ніг, перелом тазу і стегна”, — написав зрадник України Володимир Рогов.

УНІАН