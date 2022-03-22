У Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, загинуло троє людей

Троє чоловіків загинуло та одна жінка постраждала внаслідок ворожого обстрілу автозаправної станції у Миколаєві.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вогнеборці 21 березня ліквідували пожежу на автозаправній станції у Корабельному районі м. Миколаєва на площі 10 кв.м.

«Відомо, що від отриманих поранень несумісних з життям, загинуло троє чоловіків, одна жінка постраждала. До прибуття рятувальників каретою швидкої медичної допомоги її доставлено до лікувального закладу», — йдеться у повідомленні. // УНІАН