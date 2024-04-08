У Міноборони працюватимуть аудитори з держав НАТО

При Міністерстві оборони України створили координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет, до якого, зокрема, увійшли внутрішні аудитори із держав-членів НАТО.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони, указ про створення комітету підписав міністр оборони Рустем Умєров

“Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України. До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.

Аудиторський комітет створюється для консультацій та розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міністерстві оборони, підтримання високої довіри суспільства до Міністерства, як державної інституції. Він підсилюватиме функцію внутрішнього аудиту, й водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал”.

В Міноборони повідомляють, що до складу комітету увійшли:

керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО Франсуа Готьє,

аналітик наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США Джозеф Інгігнолі,

керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd, член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів Джон Чесшир,

міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні Манфред ван Кестерен,

українська експертка національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати Руслана Рудницька,

заступник Міністра оборони Юрій Джигир,

державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган.

УП