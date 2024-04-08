У Міноборони працюватимуть аудитори з держав НАТО
При Міністерстві оборони України створили координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет, до якого, зокрема, увійшли внутрішні аудитори із держав-членів НАТО.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони, указ про створення комітету підписав міністр оборони Рустем Умєров
“Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України. До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.
Аудиторський комітет створюється для консультацій та розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міністерстві оборони, підтримання високої довіри суспільства до Міністерства, як державної інституції. Він підсилюватиме функцію внутрішнього аудиту, й водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал”.
В Міноборони повідомляють, що до складу комітету увійшли:
- керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО Франсуа Готьє,
- аналітик наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США Джозеф Інгігнолі,
- керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd, член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів Джон Чесшир,
- міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні Манфред ван Кестерен,
- українська експертка національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати Руслана Рудницька,
- заступник Міністра оборони Юрій Джигир,
- державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган.