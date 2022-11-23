У Молдові знову почалися перебої з електрикою через обстріл Росією міст України

У Молдові розпочалися масові відключення електрики після обстрілу Росією міст України. Про це заявив віце-прем’єр країни Андрій Спину.

«Сьогодні ми маємо повторення ситуації 15 листопада. Після бомбардування Росією енергосистеми України в останню годину ми маємо масові відключення електроенергії по всій країні», — повідомив політик, додавши, що йде робота над відновленням підключення.

Раніше міста України зазнали обстрілу, внаслідок якого почалися перебої з електрикою. Губернатор Вінницької області Сергій Борзов уточнив, що російська армія обстрілює об’єкти критичної інфраструктури.

Міський голова Віталій Кличко заявив про влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. У деяких районах Києва немає світла. У столиці запроваджують екстрені відключення електрики, зазначено на сайті компанії Yasno.

В області тим часом працює ППО, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Згодом він заявив про влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах.

ППО також працює у Кременчуцькому районі Полтавської області, як повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. Те ж стосується і Дніпропетровської області .

Аварійні відключення впродовж доби запроваджуються в усіх регіонах України через російські обстріли.

15 листопада у Молдові також відбулися масові відключення електрики після обстрілу Росією України. Тоді відключилася «експортна» лінія Вулканешти-Ісакча, якою Молдова отримує електроенергію з Румунії.