У ніч на 05.12.24 збито 30 російських БПЛА

У ніч на 5 грудня 2024 року (із 20.00 4 грудня) противник завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області, також атакував Україну 44-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Курськ – рф).

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

12 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Генеральний штаб ЗСУ