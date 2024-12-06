У ніч на 06.12.24 збито 32 російські БПЛА

У ніч на 6 грудня 2024 року (із 20.00 5 грудня) противник атакував Україну 53-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (район пусків: Орел – рф).

Станом на 07.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

16 безпілотників локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Генеральний штаб ЗСУ