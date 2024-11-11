У ніч на 11.11.24 збито 39 російських БПЛА та дві ракети Х-59/69

У ніч на 11 листопада 2024 року (із 20.00 10 листопада) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Генеральний штаб ЗСУ