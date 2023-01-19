У Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд. (перелік)

19 січня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

У нього входять:

59 бойових машин Bradley,

90 бойових броньованих машини Stryker,

53 бронетранспортери MRAP,

8 систем протиповітряної оборони Avenger,

350 багатофункціональних колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV),

ракети HARM,

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

близько 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

12 автомобілів для підтримки боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичні автомобі для буксирування зброї;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

приблизно 2000 протитанкових ракет;

понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

підривне обладнання для усунення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Клеймор;

прилади нічного бачення;

запчастини та інше польове обладнання.

Зазначимо, до пакету не увійшли танки, які просила Україна.

Раніше заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг заявила, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу. // LB.ua