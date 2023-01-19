У Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд. (перелік)

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19 січня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

У Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд

Фото: EPA/UPG

У нього входять:

  • 59 бойових машин Bradley,
  • 90 бойових броньованих машини Stryker,
  • 53 бронетранспортери MRAP,
  • 8 систем протиповітряної оборони Avenger,
  • 350 багатофункціональних колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV),
  • ракети HARM,
  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • близько 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
  • приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 12 автомобілів для підтримки боєприпасів;
  • 6 командно-штабних машин;
  • 22 тактичні автомобі для буксирування зброї;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • приблизно 2000 протитанкових ракет;
  • понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
  • підривне обладнання для усунення перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси Клеймор;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Зазначимо, до пакету не увійшли танки, які просила Україна.

Раніше заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг заявила, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу. // LB.ua

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