У Пентагоні заявили, що Україна отримала винищувачі та запчастини до них

«Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково»

Україна отримала від інших країн літаки та запчастини до них, щоб збільшити кількість власного авіафлоту для оборони від російської військової агресії.

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони США Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

«Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково», — зазанчив він.

Кірбі додав, що інші країни, які мають досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти Україні підняти та запустити недіючі літаки.

«Українці отримали додаткові судна та деталі», — пояснив речник Пентагону.