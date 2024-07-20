У Польщі розкрили подробиці набору та підготовки Українського легіону

Польща не буде залучена до пошуку на території країни українських громадян, які захочуть долучитися до Українського легіону.

Про це повідомив заступник голови польського Міністерства оборони Павел Залевський в етері Polskie Radio 24.

Він зауважив, що положення в безпековій угоді про створення легіону в Польщі не накладатимуть на країну «жодних зобов’язань, які б виходили за межі чинного правового порядку».

Так, до підрозділу можуть вступати лише добровольці, а отже, Варшава не бере жодної участі в цьому процесі — і не може за законом. Залевський пояснив: «Набір здійснюватиметься з допомогою консульських установ України».

За його словами, українських добровольців мобілізують за українськими правилами в консульських установах, а базовий вишкіл вони здобудуть на полігоні на території Польщі, який проводитимуть польські збройні сили.

«Обовʼязки щодо оснащення розподілять між тим, що пропонує польська сторона, і тим, що пропонує українська сторона», — уточнив посадовець.

Після служби бійці матимуть право повернутися до Польщі.

Що за Український легіон?

Президент Володимир Зеленський після підписання двосторонньої безпекової угоди з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском оголосив, що Київ та Варшава домовилися про формування з громадян України, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу.

Він розповів, що Український легіон тренуватиметься в Польщі та буде оснащений партнерами. Кожен громадянин України, який вирішить приєднатися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ. Зараз сторони пропрацьовують усі нюанси цих домовленостей.

До легіону, як кажуть, вже долучилися кілька тисяч українців. У Польщі починають готувати першу українську бригаду. // hromadske.ua