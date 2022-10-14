У разі ядерного удару по Україні російська армія буде знищена, – Боррель

“Будь-яка ядерна атака на Україну потягне за собою відповідь”.

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував погрози президента Росії Володимира Путіна щодо застосуваня ядерної зброї.

Під час виступу в Європейській дипломатичній академії 13 жовтня дипломат згадав слова Путіна про готовність “використовувати всі наявні в Росії засоби”, передає “Радіо Свобода”.

Боррель наголосив, що якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то отримає потужну неядерну відповідь з боку Заходу, яка знищить російську армію.

“Є ядерні погрози, і Путін каже, що він не блефує. Що ж, він не може дозволити собі блеф. І має бути ясно, що люди, які підтримують Україну, і Європейський Союз, його країни-члени, і США, і НАТО також не блефують. І будь-яка ядерна атака на Україну потягне за собою відповідь – не ядерну відповідь, а настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде знищена, і Путіну не варто блефувати”, – сказав Боррель.

Він висловив переконання, що ЄС повинен бути готовий продовжувати Україну, водночас шукаючи дипломатичного рішення, “коли це можливо”.

Нагадаємо президент РФ Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували ядерною зброєю. Востаннє Путін заявляв про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас, поки що США не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на фроонті в Україні або поблизу нього.

Президент США Джо Байден вважає, що загроза з боку Путіна застосувати ядерну зброю є найбільшою з часів Карибської кризи. Він попередив президента РФ про серйозні наслідки в разі її застосування. // LB.ua