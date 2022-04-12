У Рівному жінку засудили за державну зраду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури в ході спеціального судового розгляду громадянку України визнано винною у державній зраді та сприянні діяльності терористичній організації (ч.1 ст. 111, ч.1 ст. 258-3 КК України). Її засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді прокурором доведено, що жителька Донецька, діючи з ідеологічних мотивів, з метою підриву територіальної цілісності та обороноздатності України, у 2017 році разом з іншими особами створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів. Її учасники здійснювали збір даних щодо переміщення підрозділів та військової техніки Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, задіяних у проведенні операції Об’єднаних сил (АТО) на території Донецької області.

Зібрана інформація передавалась представникам спецслужб РФ та незаконних збройних формувань «ДНР» для проведення артилерійських обстрілів місць дислокації військових та правоохоронних підрозділів України на території Донецької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ в Рівненській області за оперативного супроводу відділу контррозвідки Управління СБУ в області.

Офіс Генпрокурора