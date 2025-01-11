У російському Нижньокамську горить нафтопереробний завод

2022 року НПЗ «Танеко» піднявся на п’яте місце в рейтингу найбільших нафтопереробних підприємств Росії

У Татарстані 11 січня загорівся російський нафтопереробний завод «Танеко». Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Як пише канал Baza, наразі, за попередніми даними, горить одна з колон. Також звучить повітряна тривога. За словами очевидців, зараз із території заводу евакуюють співробітників.

Водночас, у Татарстані оголошено небезпеку атаки безпілотників. Відповідні повідомлення прийшли місцевим жителям від МНС. Людей закликають залишатися вдома і не підходити до вікон.

«В аеропорту Нижньокамська введено план «Килим». Попередньо через загрозу атаки БпЛА», – додає Baza.

Зазначимо, що 2022 року НПЗ «Танеко» піднявся на п’яте місце в рейтингу найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Нагадаємо, в Енгельсі після атаки ЗСУ вже четверту добу палає нафтобаза. Вона спалахнула у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.

Тоді дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

Військові зазначили, що ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах. // Главком