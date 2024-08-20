У Ростовській області РФ третю добу палає нафтобаза (відео)

На нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії вже третю добу поспіль палають цистерни з паливом, пожежу рятувальникам досі не вдається приборкати. пожежа спалахнула після атаки дронів ще 18 серпня.

Як повідомляють росЗМІ, площа пожежі в Пролетарську, де горить паливо, становить 10 тис. кв м. Як повідомляє місцева влада, склад групи пожежників збільшено до понад 500 осіб.

💥💥Третю добу російські пожежники не можуть дати раду пожежі, яка спалахнула на нафтобазі у Пролетарську на Ростовщині після прильоту на базу двох безпілотників pic.twitter.com/NkCKeeCQt3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 20, 2024

Для гасіння пожежі готують чотири одиниці авіації, зазначає місцева влада.

Масштаби загоряння видно на новому супутниковому знімку, опублікованому «Радіо Свобода».

Свіжі кадри з нафтобази у Ростовській області pic.twitter.com/rQbxoqxwYh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 19, 2024

Зазначається, що знімок палаючої нафтобази поруч із Пролетарськом було зроблено 19 серпня о 14:23 за місцевим часом.

На світлині видно, що вогонь продовжує поширюватися територією бази, охоплюючи все нові цистерни з паливом – цистерн, що горять, на ньому вже не менше десяти.

🔥Вже добу палає база на Ростовщині pic.twitter.com/V1x90vxBl7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 19, 2024

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії. // Главком