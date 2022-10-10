У Ростовській області Росії розбився штурмовик Су-25 разом з пілотом

Це друга катастрофа російського військового літака в регіоні за два дні, пише Astra. За даними видання, літак вилетів з аеродрому військової частини 75391 на бойовий виліт.

Він зазнав аварії в полі в районі хутора Рогалик Міллеровського району Ростовської області. Причини з’ясовуються.

Напередодні в Ростовській області зазнав аварії російський бомбардувальник Су-24, екіпажу вдалося катапультуватися. За даними ЗМІ, літак не ніс озброєнь і призначався для навчальних польотів.

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