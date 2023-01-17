У селі на Херсонщині виявили тіла трьох жертв російських обстрілів

Загиблі були жителями села Посад-Покровське.

У Херсонській області виявили тіла ще трьох загиблих унаслідок російських обстрілів мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

“Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами у рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл трьох цивільних осіб, загиблих унаслідок збройної агресії РФ”, – йдеться у дописі.

Установлено, що тіла належать трьом мешканцям села Посад-Покровське, серед яких одна жінка. Загинули вони у різні дні, але обставини однакові – ворожі снаряди влучали у житлові будинки або поблизу них, внаслідок чого мирні мешканці отримували не сумісні з життям поранення.

Усі загиблі були поховані на територіях домоволодінь. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Загалом на деокупованій території Херсонщини прокурори разом зі слідчими та експертами провели ексгумацію 59 тіл цивільних осіб, які загинули від ворожих обстрілів, були розстріляні окупантами або загинули від інших злочинних дій представників країни-агресора. // LB.ua