У співпраці з окупантами у Новій Каховці підозрюють мешканця Києва

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ДЗНД СБ України повідомлено про підозру мешканцю міста Києва у вчиненні публічних закликів до співпраці з збройними формуваннями держави-агресора та у зайнятті посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч.ч. 1, 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, в умовах воєнного стану, 02.04.2022 прийняв пропозицію представників збройних сил російської федерації та був проголошений керівником тимчасово-цивільної адміністрації м. Нова Каховка Херсонської області. У подальшому чоловік неодноразово публічно закликав жителів даного населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора.

Крім того, підозрюваний у соціальних мережах публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади та зазначив про необхідність налагодження зв’язків з державою-агресором.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 та ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Київська міська прокуратура