У співпраці зі спецслужбою окупантів підозрюється мешканець Харкова

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури мешканцю м. Харків повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з листопада 2021 по січень 2022 року підозрюваний співпрацював з представником спецслужби країни-агресора для проведення розвідувально-підривної діяльності на шкоду Україні.

Завербований чоловік виконував доручення куратора щодо збору інформації про діяльність Державної прикордонної служби України на КПП «Мілове» Луганської області та її службових осіб.

Наразі до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора