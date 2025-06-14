У США поставили на місце рашистів-агресорів, які цинічно засудили дії Ізраїлю

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Ізраїль захищає своє існування, тоді як РФ варварськи вторгається до сусідньої країни.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував реакцію російських органів влади на ізраїльську атаку по Ірану. Відповідний його допис з’явився у мережі Х.

Як відомо, російське МЗС 13 червня обурилося “неспровокованими військовими ударами по суверенній державі-члену ООН, її громадянах, сплячих мирних містах та об’єктах ядерно-енергетичної інфраструктури”, а російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія “засуджує” дії Ізраїлю, які, за його словами, порушують Статут ООН і міжнародне право.

“Те, що Путінська Росія надає юридичні консультації щодо застосування сили, виглядає трохи цинічно навіть для росіян. Ізраїль захищає своє існування. Росія вдається до варварського вторгнення до сусідньої країни”, – зазначив Грем.

Також сенатор звернувся окремо до Китаю та Індії, попередивши їх, що якщо вони продовжуватимуть підтримувати “військову машину Путіна”, їм не буде кого звинувачувати, крім себе. // УНІАН