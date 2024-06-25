У ЦНАПі тепер можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом

Від сьогодні у центрах надання адміністративних послуг по всій країні запрацював сервіс з надання військово-облікового документа з QR-кодом.

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом — за ним перевірятимуть дійсність документа», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника. Він міститиме персональні дані заявника, окремий номер запису в ЄДРПВР, відомості ВЛК, військове звання і військову спеціальність, відомості про військовий облік тощо.

Щоб отримати документ, потрібно звернутися до адміністратора у ЦНАПі, надати актуальні дані про себе та підтвердити їх. Після внесення інформації в електронну систему вона автоматично підтягнеться в «Оберіг».

Сформований документ із QR-кодом можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку Резерв+ або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК. Він має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі.

Наголошується, що послуга безкоштовна, вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування.

Як повідомлялося, станом на 22 червня у застосунку «Резерв+» свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.

Крім того, в електронному застосунку «Резерв+» з’явився QR-код, який можна пред’явити при перевірці документів представникам ТЦК, поліції та Державної прикордонної служби.