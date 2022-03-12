У Василькові під Києвом після авіаудару окупантів горить нафтобаза

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У Василькові, що розташований між Києвом та Білою Церквою, після авіаудару горить нафтобаза.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Дослівно :»У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу».

УП

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