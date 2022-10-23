У відповідь на російську брехню Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму

Думка про “брудну бомбу” огидна для нашої країни.

Україна запрошує моніторингові місії ООН і МАГАТЕ і вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у мікроблозі Twitter.

“Кожен день українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про “брудну бомбу” для нас огидна. Запрошуємо моніторингові місії ООН і МАГАТЕ відвідати Україну. Світ повинен дати відповідь на ядерний шантаж Росії. Ми вимагаємо дотримання пункту 4 Будапештського меморандуму”, – написав він.

Крім того, він прокоментував “брудний” ядерний шантаж з боку Російської Федерації.

“На злодію шапка горить. Сьогодні Російська Федерація на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для цього прислів’я”, – написав Резніков у Facebook.

За його словами, брехня щодо “брудної бомби”, яку начебто готується застосувати Україна, – це “елемент вже звичної кремлівської тактики, коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії”.

Резніков нагадав, що така тактика з 2014 року застосовувалась Росією вже неодноразово.

“Після 24 лютого Росія відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї. Навесні вона свідомо провокувала катастрофу на Чорнобильській АЕС, а зараз шантажує світ катастрофою на Запорізькі АЕС. Її ракети створюють небезпеку для інших атомних об’єктів України. На відміну від Москви, Україна завжди була надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки. Наші ядерні об’єкти і сьогодні відкриті для МАГАТЕ. Пересвідчитись у тому, що російські заяви є маячнею, елементарно”, – наголосив міністр.

Резніков підкреслив, що найкращою відповіддю на російські закиди мають стати рішучі кроки щодо посилення тиску на злочинний терористичний режим у Москві, а також активна допомога Україні засобами, які дозволять швидше очистити українську землю від пошесті, щоб ні в кого навіть думки не було вчинити ядерний злочин у Європі.

“Не як міністр, а як громадянин відзначу таке: ставлення до землі в Україні завжди було особливим. Сьогодні за реакцією наших воїнів і усіх наших людей я бачу, як щиро вони прагнуть звільнити українську землю від російського бруду. Від снарядів, залишків техніки, сміття, яке лишають по собі російські орди. Це навіть не військова – це ментальна потреба”, – написав Резніков.

При цьому додав, що неможливо навіть теоретично уявити, ніби-то Україна здатна вдіяти щось, що може спричинити тривале забруднення української землі, бо “це нонсенс”.

Резніков подякував партнерам, які “адекватно сприймають цю небезпечну російську балаканину”.

Росія звинуватила Україну у підготовці до застосування “брудної бомби”

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Росії Сергій Шойгу у розмові з турецьким колегою висловив занепокоєння “з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням “брудної бомби”.

23 жовтня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що застосувати ядерну зброю в Європі може лише один суб’єкт – президент Росії Володимир Путін, а не Україна.

Він нагадав, що цього дня міністр оборони РФ Сергій Шойгу влаштував “телефонну карусель” і обдзвонював міністрів оборони держав НАТО з розповідями про якусь “брудну ядерну бомбу” України. // УНІАН