У Вовчанську поліцейські-зрадники втекли, кинувши свою російську форму

Під час обшуку в будинках зрадників було знайдено багато доказів їхньої співпраці з окупантами.

У звільненому Вовчанську колаборанти з числа поліцейських втекли, кинувши російську форму. Слідчі ДБР під час обшуків у будинках зрадників знайшли символіку окупантів, пропагандистські газети та техніку.

У Вовчанську поліцейські-колаборанти втекли, кинувши свою російську форму / фото ДБР

Докази, знайдені в будинках зрадників / фото ДБР

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

Докази, знайдені в будинках зрадників / фото ДБР

Докази, знайдені в будинках зрадників / фото ДБР

“Працівники ДБР встановили десять правоохоронців, які під час тимчасової окупації міста погодились працювати на ворога. Тікаючи, вони залишили по собі лише російську форму та амуніцію. У межах проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області ДБР спільно з іншими правоохоронними органами продовжує встановлювати громадян, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України”, — сказано в офіційному повідомленні.

В рамках 16 обшуків в будинках зрадників слідчі знайшли форму поліції РФ, символіку окупантів, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі і зброю, в тому числі незаконно вилучену у місцевого населення. Наразі тривають слідчі дії та готуються заходи щодо затримання колаборантів. Колишнім правоохоронцям повідомлять про підозру у державній зраді, яку здійснили в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). // УНІАН

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