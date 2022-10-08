У Вовчанську поліцейські-зрадники втекли, кинувши свою російську форму

Під час обшуку в будинках зрадників було знайдено багато доказів їхньої співпраці з окупантами.

У звільненому Вовчанську колаборанти з числа поліцейських втекли, кинувши російську форму. Слідчі ДБР під час обшуків у будинках зрадників знайшли символіку окупантів, пропагандистські газети та техніку.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

“Працівники ДБР встановили десять правоохоронців, які під час тимчасової окупації міста погодились працювати на ворога. Тікаючи, вони залишили по собі лише російську форму та амуніцію. У межах проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області ДБР спільно з іншими правоохоронними органами продовжує встановлювати громадян, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України”, — сказано в офіційному повідомленні.

В рамках 16 обшуків в будинках зрадників слідчі знайшли форму поліції РФ, символіку окупантів, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі і зброю, в тому числі незаконно вилучену у місцевого населення. Наразі тривають слідчі дії та готуються заходи щодо затримання колаборантів. Колишнім правоохоронцям повідомлять про підозру у державній зраді, яку здійснили в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). // УНІАН