У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ

“Був готель – нема готелю”, – зіронізував речник очільника Одеської ОВА.

У тимчасово окупованому росіянами Залізному Порту, що на Херсонщині, підірвали готель.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Тимчасово окупований Залізний Порт, був готель – нема готелю. Повідомляється, що там полюбляли проживати фсбешніки”, – йдеться в повідомленні Братчука в Telegram.