У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
“Був готель – нема готелю”, – зіронізував речник очільника Одеської ОВА.
У тимчасово окупованому росіянами Залізному Порту, що на Херсонщині, підірвали готель.
Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
“Тимчасово окупований Залізний Порт, був готель – нема готелю. Повідомляється, що там полюбляли проживати фсбешніки”, – йдеться в повідомленні Братчука в Telegram.
Нагадаємо, днями українські захисники уразили пункт дислокації особового складу рашистів у Кадіївці (Луганщина). Також Сили оборони ліквідували керівний склад 58 армії у Мелітополі.
А в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе було знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців росармії. // LB.ua