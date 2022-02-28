У багатоквартирний будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета.

Джерело: Суспільне та Держспецзв’язку

Дослівно: «02:45 У житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. Зайнялася пожежа, горять два нижніх поверхи. Кількість травмованих наразі не відома. Інформація оновлюється».