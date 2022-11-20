У ЗСУ поділилися хорошими новинами з Луганського напрямку

Ворог хоче вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, але наша армія цього не допустить, зазначив спікер східного угрупування армії України.

На Луганському напрямку ворог зазнає поразки, більше обороняється, ніж контратакує, ініціативу перехопили Збройні сили України.

Російські загарбники зазнали низки поразок, тому прагнуть хоча б десь здобути перемогу, про це розповів речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

“В Луганській області він (ворог – УНІАН) вже терпить поразки й 12 населених пунктів під українським прапором. Багато в чому ініціатива там за нами, ворог більше обороняється, ніж пробує контратакувати”, – повідомив він.

За його словами, після того, як ворог зазнав невдач у стратегічних своїх планах – не зміг взяти Київ, зазнав поразок на Харківському, Лиманському й Херсонському напрямках, йому залишається здобувати якісь перемоги на тактичному рівні.

Череватий зазначив, що відтак окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської області. “Вийшовши на них, загарбники можуть далі захопити й Запорізьку область, але Збройні сили України не допустять обох подій”, – наголосив він. // УНІАН