У ЗСУ повідомили про звільнення села Торське на Донеччині

У Збройних силах також розповіли про долю окупантів з Лиману.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив про звільнення села Торське в Донецькій області.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлень про оточення великої кількості окупантів у напрямку Лиману, Череватий розповів, що “частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла певними колонами або малими групами вийти”.

“Зараз якась частина з них намагається займати оборону в Кремінній. Відповідно, наші підрозділи продовжують там роботу, тому що залишки їхні є по лісах; стабілізацію ситуації, відловлювання цих залишків окупантів; розмінування – дуже сильно замінована територія”, – сказав він.

Череватий заявив, що “також наші підрозділи взяли вже село Торське – по дорозі до Кремінної”.

“І вражають вогнем артилерії підрозділи противника, який намагається закріпитися в Кремінній і побудувати оборону”, – повідомив речник Східного угруповання ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії. Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, після Лиману ВСУ звільнять Кремінну. А далі війська можуть рушити в бік “трикутника” міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.

У Пентагоні відзначили важливість деокупації Лиману. Як повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін, місто розташовувалося поперек ліній постачання, які рашисти використовували для перекидання військ і техніки на південь і захід. Відсутність цих маршрутів створить складнощі для ворога. // УНІАН