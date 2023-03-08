У ЗСУ спростували заяви про відведення військ з Бахмута

У районі Бахмута тривають запеклі бої.

Спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував так зване “обмежене тактичне відведення військ” з Бахмута Донецької області.

“Вони помиляються. Якщо йдуть ротації, то тільки планові – з метою посилити ті чи інші напрямки, поміняти війська за необхідності, додати вогневих засобів, де потребує оперативна обстановка”, – заявив Череватий, коментуючи інформацію, що з’являється у мережі, про відведення українських військ.

За його словами, у районі Бахмута йдуть запеклі бої, там – “фабрика смерті” для росіян: “Скоро не буде ніякого “Вагнера” там”.

“Вагнер” залишається головною ударною силою на цьому напрямку. Через те, що наші війська постійно вибивали їх, вони зазнавали дуже великих втрат. Помітно, що додані регулярні війська десантників”, – зазначив Череватий.

Битва за Бахмут – новини

Як писав УНІАН, аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що у армії РФ фактично немає шансів для створення оперативного ефекту на полі бою і просування вглиб України у разі окупації українського Бахмута.

Також повідомлялося, що українські захисники активізували контрнаступальні дії на одній з ліній оборони українського міста Бахмут.

Напередодні, 6 березня, військове керівництво України прийняло рішення утримувати цей рубіж до кінця. // УНІАН