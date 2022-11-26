У звільненому від рашистів Херсоні з’явилося світло
Повноцінне відновлення електропостачання у Херсоні займе кілька днів.
У Херсоні розпочато подачу електропостачання.
Про це повідомив у Телеграм керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
“Першочергово світло подають на об’єкти критичної інфраструктури міста. Надалі – побутовим споживачам. Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо”, – написав він.
В ОВА радять мешканцям не поспішати вмикати побутові електропристрої. Можливі перепади напруги і техніка може згоріти. // LB.uaTweet