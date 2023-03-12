Учора окупанти обстріляли вісім областей України, є загиблі і поранені, – ОВА

Люди загинули на Донеччині і Херсонщині.

За добу 11 березня російська армія здійснила обстріли восьми областей України. Про це йдеться у зведенні ОВА про ситуацію в регіонах України станом на ранок 12 березня.

У Чернігівській області за добу ворог двічі обстріляв Новгород-Сіверський район з мінометів та ВОГ. Жертв і руйнувань немає.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни вели обстріли територій Білопільської та Великописарівської громад. Зафіксовано 11 ударів та сім кулеметних черг. Втрат і руйнувань немає.

У Запорізькій області агресори обстріляли інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Білогір’я, Ольгівське, Мала Токмачка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Новоандріївка, Кам’янське. Є руйнування житла та об’єктів інфраструктури.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог вів мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка. На Куп’янському напрямку війська РФ безуспішно намагалися прорвати оборону, здійснивши артилерійські обстріли районів Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного. Внаслідок учорашніх ранкових обстрілів села Западне Куп’янського району пошкоджено два приватні житлові будинки. Без постраждалих.

У Луганській області вчора на Куп’янському та Лиманському напрямках російські війська зберігали суттєву присутність у прикордонних районах. Росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону, здійснивши артилерійські обстріли районів населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема Новоселівського, Невського, Кузьминого, Білогорівки, Діброви та Стельмахівки.

У Донецькій області в неділю зранку загарбники здійснили потужні обстріли житлових кварталів Авдіївки. Вночі були інтенсивні ворожі обстріли Мар’їнки, сіл Георгіївка і Побєда. Також вночі росіяни здійснили ракетний удар по Лиману. За попередніми даними, ворог застосував С-300, інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Протягом доби російська армія 48 разів обстріляла населені пункти Донеччини з артилерії, РСЗВ “Ураган” і “Град”, здійснила авіаудар, била з міномета, танка, ЗРК С-300. Під вогнем перебували Курахове, Костянтинівка, Бахмут, Авдіївка, Лиман, села Ласточкине, Іванопілля, Миколаївка, Хромове, Максимільянівка, Карлівка, Тоненьке, Времіївка, Новобахмутівка, Сєверне.

Пошкоджено 27 житлових будинків, з них 18 багатоповерхівок, приміщення тубдиспансеру, автомобіль швидкої допомоги, два магазини, склад, паливозаправник, два цивільні автомобілі, залізнична колія, дві ЛЕП, гараж, цех Авдіївського коксохімічного заводу, Центр зайнятості. На Донеччині за добу двоє цивільних загинули і четверо дістали поранення.

У Миколаївській області у неділю вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівка. Постраждалих немає.

У Херсонській області російські загарбники здійснюють інтенсивні обстріли низки населених пунктів, серед яких Новодмитрівка, Михайлівка, Дудчани, Зміївка, Веселе, Іванівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Республіканець, Червоний Маяк, Новосілка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Тягинка, Понятівка, Ромашкове та Херсон. За минулу добу ворог здійснив 29 обстрілів, випустивши 156 снарядів з важкої артилерії та “Градів”.

У Херсоні внаслідок ворожого удару на Миколаївському шосе загинули троє людей, ще троє були поранені. Також російський снаряд влучив у підприємство, де був припаркований комунальний транспорт. Пошкоджено п’ять автобусів. Зі звільненої від росіян території Херсонської області евакуйовано ще 67 людей.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили відбили 92 атаки росіян на Донеччині. Ворог надалі наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. // LB.ua